СМИ: Шомуродов решил остаться в «Ростове» до конца сезона Об этом сообщает «Бизнес Online».

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов не собирается покидать команду. По крайней мере, до конца текущего сезона.

Согласно источнику, нападающий сборной Узбекистана хочет помочь команде выйти в Лигу чемпионов. Также он поставил себе цель – выиграть гонку бомбардиров РПЛ.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Шальке 04», московский ЦСКА, а также «Локомотив».

В текущем сезоне он провел 21 матч, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач.