Жозе Моуринью: Не знаю, когда вернется Кейн 26-летний нападающий получил травму в матче 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо рассказал о возможных сроках восстановления нападающего команды Гарри Кейна.

– На счет Гарри нет никаких новостей. Если вы будете каждый раз спрашивать, ответ будет одним и тем же. Мы ожидаем что он будет отсутствовать до середины апреля, до конца апреля, мая, следующего сезона. Я не знаю, – цитирует Моуринью The Telegraph.

Напомним, что форвард лондонского клуба получил повреждение в матче 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1). Отмечается, что нападающий перенесет операцию из-за разрыва левого подколенного сухожилия и вернется в строй не раньше апреля.

В текущем сезоне Кейн отыграл 25 матчей, забил 17 голов и отдал 2 голевых паса.