Жозе Моуринью: Не знаю, когда вернется Кейн

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо рассказал о возможных сроках восстановления нападающего команды Гарри Кейна.
– На счет Гарри нет никаких новостей. Если вы будете каждый раз спрашивать, ответ будет одним и тем же. Мы ожидаем что он будет отсутствовать до середины апреля, до конца апреля, мая, следующего сезона. Я не знаю, – цитирует Моуринью The Telegraph.
Напомним, что форвард лондонского клуба получил повреждение в матче 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1). Отмечается, что нападающий перенесет операцию из-за разрыва левого подколенного сухожилия и вернется в строй не раньше апреля.
В текущем сезоне Кейн отыграл 25 матчей, забил 17 голов и отдал 2 голевых паса.
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