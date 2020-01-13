«Рома» хочет приобрести Сусо в связи с травмой Дзаньоло - Советский спорт
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13 января 2020 19:05ФутболКорегин Владислав

«Рома» хочет приобрести Сусо в связи с травмой Дзаньоло

Полузащитник римского клуба порвал крестообразную связку на правом колене и повредил мениск в матче 19-го тура серии А с «Ювентусом» (1:2).

26-летний вингер «Милана» Сусо может сменить команду в зимнее трансферное окно.

По информации Sport Mediaset, в услугах испанца заинтересована «Рома», накануне потерявшая полузащитника Николу Дзаньоло на долгий срок из-за травмы.

Сообщается, что после прихода в миланский клуб Златана Ибрагимовича, а также изменения схемы на 4-4-2, руководство команды готово продать футболиста уже в январе. Также на игрока претендуют «Хетафе», «Валенсия» и «Севилья».

Сусо выступает за «Милан» с 2015 года. В общей сложности он провел за «россонери» 152 матча, забив 24 гола и сделав 31 ассист. В составе сборной Испании полузащитник принял участие в пяти играх.

В этом сезоне он сыграл в 16 встречах – на его счету один гол и две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

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