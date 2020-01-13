Хакими не станет игроком «Баварии» Марокканец выступает за дортмундскую «Боруссию» с 2018 года.

21-летний защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, выступающий в команде на правах аренды, не перейдет в «Баварию». Об этом сообщает Kicker.

Отмечается, что мадридский «Реал», несмотря на интерес мюнхенского клуба, рассчитывает вернуть своего защитника ближайшим летом и не намерено его продавать.

В этом сезоне Хакими провел 26 матчей, забил шесть голов и сделал шесть ассистов. За сборную Марокко он сыграл 28 встреч (2 гола).

Стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.