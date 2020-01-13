Иньеста – о возможной отставке Вальверде: В любой ситуации нужно уважать человека Рональд Куман и Хави – главные кандидаты на пост тренера «Барселоны».

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Бывший футболист «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал возможный уход Эрнесто Вальверде с поста главного тренера каталонцев.

– Все это делается как-то неправильно. В любой ситуации нужно уважать человека. И неважно, нравится он вам как тренер или нет. Что касается возможного преемника, то мне нравятся кандидатуры Хави и Кумана. Хави, возможно, чуть лучше знает нынешнюю обстановку в клубе, но Куман намного более опытный специалист, – цитирует Иньесту AS.

Напомним, информация о возможной отставке Вальверде стала появляться после поражения «Барселоны» от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. 55-летний специалист возглавляет команду с 2017 года. За это время он выиграл с командой четыре титула: чемпионат Испании (2018, 2019), Кубок (2018) и Суперкубок страны (2018).

Иньеста выступал за «Барселону» с 2002 по 2018 год.