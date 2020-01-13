Лаутаро Мартинес может заменить Суареса в «Барселоне» Об этом сообщает Goal.

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может покинуть миланский клуб в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, аргентинец стал главной целью «Барселоны», которая ранее лишилась форварда Луиса Суареса. Последний получил травму колена и выбыл на четыре месяца.

Отмечается, что каталонцы также задумались о приглашении Карлоса Велы из «Лос-Анджелеса», однако трансфер мексиканца они рассматривают качестве запасного варианта.

Что касается Мартинеса, то 22-летний нападающий отыграл в текущем сезоне 24 матча, забил 15 голов и отдал три голевых передачи.