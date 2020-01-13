Маркиньос заключил новый контракт с «ПСЖ» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Защитник «ПСЖ» Маркиньос подписал новое соглашение с французским клубом, рассчитанное до 30 июня 2024 года.

Напомним, бразилец выступает за парижан с 2013 года. Он перешел в команду из «Ромы», а сумма трансфера составила 31 млн евро.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел во всех турнирах 25 матчей и забил один гол. По слухам, им активно интересуется «Барселона».