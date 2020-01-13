Маркиньос заключил новый контракт с «ПСЖ» (фото) - Советский спорт
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13 января 2020 21:31ФутболГичунцев Артур

Маркиньос заключил новый контракт с «ПСЖ» (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник «ПСЖ» Маркиньос подписал новое соглашение с французским клубом, рассчитанное до 30 июня 2024 года.

Напомним, бразилец выступает за парижан с 2013 года. Он перешел в команду из «Ромы», а сумма трансфера составила 31 млн евро.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел во всех турнирах 25 матчей и забил один гол. По слухам, им активно интересуется «Барселона».

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Публикация от Paris Saint-Germain (@psg)

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