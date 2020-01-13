Бывший наставник «Бетиса» станет новым тренером «Барселоны» Об этом сообщает Marca.

Испанский специалист Кике Сетьен близок к возвращению к профессиональной деятельности.

Согласно источнику, его агент находится в Каталонии и обсуждает возможное назначение в «Барселону». Отмечается, что стороны близки к заключении сделки.

Таким образом, Сетьен сменит у руля команды Эрнесто Вальверде, который работает в клубе с 2017 года.

Что касается Сетьена, то он является свободным агентом с лета 2019 года. Его последней командой был «Бетис», с которым он выходил в еврокукубки, заняв 6-е место в таблице примеры.