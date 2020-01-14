Слуцкий провел первую тренировку в «Рубине» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 13 января новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий провел первое занятия с игроками казанского клуба.

Команда провела работу на футбольной базе, расположенной в турецком городе Белек, где она будет работать до 25 января. Второй сбор «Рубина» стартует 29 января и завершится 9 февраля. Третий – с 13 по 22 февраля.

Добавим, что по итогам первой половины сезона «Рубин» занял 13-е место в таблице РПЛ, набрав 19 очков.