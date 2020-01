«Барселона» объявила об отставке Вальверде

Испанец Эрнесто Вальверде покинул должность главного тренера «Барселоны». Клуб разорвал контракт со специалистом по обоюдному согласию сторон.

«Барселона» договорилась с Эрнесто Вальверде о досрочном прекращении сотрудничества. Спасибо за все, Эрнесто и удачи в будущем», – говорится в сообщении сине-гранатовых.

Напомним, Вальверде возглавил команду летом 2017 года. За это время он выиграл два чемпионата Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

Добавим, что слухи о его отставке стали появляться после поражения от мадридского «Атлетико» (2:3) в полуфинала Суперкубка Испании.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e