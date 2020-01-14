«Барселона» объявила об отставке Вальверде Об этом сообщается в клубном Твиттере.

Испанец Эрнесто Вальверде покинул должность главного тренера «Барселоны». Клуб разорвал контракт со специалистом по обоюдному согласию сторон.

«Барселона» договорилась с Эрнесто Вальверде о досрочном прекращении сотрудничества. Спасибо за все, Эрнесто и удачи в будущем», – говорится в сообщении сине-гранатовых.

Напомним, Вальверде возглавил команду летом 2017 года. За это время он выиграл два чемпионата Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

Добавим, что слухи о его отставке стали появляться после поражения от мадридского «Атлетико» (2:3) в полуфинала Суперкубка Испании.