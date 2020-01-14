В Москве стартовал Год Бескова Наступивший год в московском футболе будет носить официальный статус Года Константина Бескова.

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- Прошлый год прошел под знаком круглой даты – 90-летия со дня рождения Льва Ивановича Яшина. Мы провели огромное количество мероприятий, и подводя итоги, можно сказать, что все задуманное удалось осуществить, - делится своими соображениями президент Московской федерации футбола, член исполкома РФС Сергей Анохин. – Поэтому мы уверены, что и в наступившем году, получил статус Года Константина Бескова, все сложится удачно и мы сможем снова плодотворно поработать в сфере популяризации футбола.

Константину Бескову, прославленному игроку и тренеру, в 2020 году исполнилось бы 100 лет. Это, кстати, год многих круглых дат – 100-летие Хомича, 90-летие Игоря Нетто. Еще одну круглую дату вполне можно было отметить на днях. Ведь, по сути, она и оформила московский футбол как организацию, объединенную едиными задачами и целями. 21 декабря 1909 года в ресторане Сада «Эрмитаж» состоялось собрание, которое учредило московскую лигу футбола.