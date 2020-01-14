Ахмед Айдамиров: Рассматриваем сейчас несколько предложений от зарубежных клубов по Шиманьски Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику Дамиану Шиманьски.

- По Дамиану Шиманьски у нас есть несколько предложений из зарубежных клубов. Сейчас мы их рассматриваем. Из российских клубов предложений не поступало, - передает слова Айдамирова Sport24.ru.

Ранее СМИ сообщили об интересе к 24-летнему хавбеку со стороны греческого АЕКа, который намерен арендовать полузащитника грозненской команд до конца текущего сезона.