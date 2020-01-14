Маминов возглавил «Актобе»

Футбольный клуб «Актобе» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» объявил о том, что 45-летний Владимир Маминов назначен главным тренером команды. Детали соглашения неизвестны.
В чемпионате Казахстана 2019 года трехкратный чемпион страны «Актобе» занял последнее 12-е место и вылетел в первую лигу.
Маминов с 1992 по 2008 годы выступал за «Локомотив» на позиции полузащитника, сыграв в чемпионате России 290 матчей и забив 31 гол. Тренерскую карьеру начинал в штабе железнодорожников.
С января по май 2014 года Маминов работал в «Рубине» и числился главным тренером казанцев до получения Ринатом Билялетдиновым тренерской лицензии «Pro». Далее работал в ФНЛ и ПФЛ в «Химках», московском «Солярисе» и «Тюмени».
Тюменская команда под руководством Маминова в сезоне-2017/18 заняла 19-е место в ФНЛ, сохранив место в лиге из-за финансовых проблем других клубов, после чего Владимир покинул клуб.
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