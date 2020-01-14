Валерий Карпин: Федун в курсе всего, он лично визирует каждую сделку по игроку Российский бизнесмен владеет столичным клубом с 2003 года.

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, работавший наставником и гендиректором «Спартака», высказался в адрес владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Федун в курсе всего. Абсолютно всего. Он подписывает все: каждый бюджет на каждый год, каждую сделку по игроку он лично визирует. Если кто-то думает, что он чего-то не знает, то глубоко заблуждается.

Будет ли когда-нибудь в «Спартаке» порядок? Если Федун успокоится, найдет правильного и хорошего руководителя, которому реально отдаст бразды правления… Даст такой-то бюджет – и пускай этим бюджетом распоряжается человек, которого он сам поставил. Тогда будет . Если это постоянно менять, то не будет», – сказал Карпин в интервью российскому блогеру Евгению Савину.