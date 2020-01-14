Месси попрощался с Вальверде: Спасибо за все, мистер (фото) Испанец тренировал команду с 2017 года.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси оставил запись в соцсети, посвященную бывшему наставнику каталонцев Эрнесто Вальверде, который был уволен во вторник, 14 января.

«Спасибо за все, мистер. Уверен, вы добьетесь успеха в любой команде. Вы – настоящий профессионал и замечательный человек. Удачи. Обнимаю», – написал Месси в своем Instagram.

Ранее стало известно, что новым наставником «Барселоны» стал бывший тренер «Бетиса» Кике Сетьен. Он подписал контракт до лета 2022 года.