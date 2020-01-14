«Наполи» обыграл «Перуджу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии Встреча прошла на стадионе «Сан-Паоло».

Матч 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» – «Перуджа» завершился в пользу хозяев – 2:0. Оба мяча были забиты с пенальти, а их автором стал нападающий Лоренцо Инсинье.

Следующий соперник команды Дженнаро Гаттузо станет известен позднее.

Кубок Италии. 1/8 финала

«Наполи» – «Перуджа» – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 26, пенальти Инсинье, 2:0 – 38, пенальти Инсинье.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Хюсай, Манолас, Мариу Руй, Зелиньски (Аллан, 84), Фабиан Руис (Демме, 65), Инсинье, Элмаз, Лосано (Кальехон, 75), Льоренте.

«Перуджа»: Фулиньяти, Сгарби, Дьомбер, Рози, Нзита, Карраро (Конате, 71), Фаласко, Фальцерано, Йеммелло (Мелькьорри, 62), Фальчинелли, Буонаюто (Драгомир, 55).

Предупреждения: Фальцерано (31), Йеммелло (37), Дьомбер (56), Фабиан Руис (62).