Эриксен может остаться в «Тоттенхэме», «Интер» не хочет платить 33 млн

Ожидаемый итальянской прессой переход полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена в миланский «Интер» находится под угрозой срыва. Британская газета The Independent сообщает, что Эриксен, скорее всего, останется в «Тоттенхэме».
Контракт датского футболиста с лондонским клубом закончится 30 июня, и 27-летний полузащитник не намерен его продавать. Зимнее трансферное окно – последняя возможность для «Тоттенхэма» заработать на продаже Эриксена, однако клуб АПЛ пока не может договориться с миланским «Интером» о сумме отступных. «Тоттенхэм» просит 33 миллиона евро, но такая трансферная стоимость не устраивает итальянскую сторону.
Эриксен выступает за лондонский клуб с августа 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл в АПЛ 18 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи.
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