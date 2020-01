«Уотфорд» подписал аргентинца Пуссетто из «Удинезе»

Клуб АПЛ «Уотфорд» официально объявил о переходе 24-летнего аргентинского вингера Игнасио Пуссетто. Ранее футболист выступал за итальянский «Удинезе». Контракт заключен на четыре с половиной года. Сумма трансфера – 8 млн евро.

We're pleased to announce the permanent signing of Argentinian winger Ignacio Pussetto from @Udinese_1896 on a four-and-a-half-year deal.



More info ⤵️https://t.co/usRRxZd0EL