«Уотфорд» подписал аргентинца Пуссетто из «Удинезе»

Клуб АПЛ «Уотфорд» официально объявил о переходе 24-летнего аргентинского вингера Игнасио Пуссетто. Ранее футболист выступал за итальянский «Удинезе». Контракт заключен на четыре с половиной года. Сумма трансфера – 8 млн евро.
За такие же деньги сам «Удинезе» в июле 2018 года купил Пуссетто у аргентинского «Уракана» в июле 2018 года. Всего Игнасио сыграл в серии А 44 матча, забив 5 голов. В нынешнем сезоне на счету правого атакующего полузащитника 12 игр и один гол в итальянском чемпионате.
«Уотфорд» после 22 туров занимает в АПЛ 17-е место, набрав 22 очка.
Растворились в тумане. Россиянки провалили спринт в Оберхофе В первой гонке 2020 года лишь одна наша девушка сумела пробиться в топ-20. Светлана Миронова с двумя промахами стала 19-й в спринте. 09.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай «Реал» или «Барселона»? «Интер» или «Ювентус»? «Бавария» или «Лейпциг»? Нынешний сезон приятно удивляет остротой чемпионских гонок в ведущих европейских чемпионатах. 13.01.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем Владислав Игнатьев: Попробую повторить прыжок Роналду Вице-чемпионы России в понедельник вышли из отпуска и рассказали о том, как будут готовиться к весенней части сезона. Слово – одному из ветеранов «Локомотива». 14.01.2020 10:00 Футбол Григорьевская Юлия Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев Николай Ларин: Россия уступает Европе в индивидуальном обучении и скаутинге Директор «Чертаново» о прошедшем в Москве Кубке Колыванова, развитии детско-юношеского футбола и планах первой команды по выходу в РПЛ. 12.01.2020 20:00 Футбол Зибрак Артем С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Полиция обещает прессинг фанатам, а «Спартак» ищет нового форварда. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 14 января появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 13.01.2020 15:30 Футбол