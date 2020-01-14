«Уотфорд» подписал аргентинца Пуссетто из «Удинезе» - Советский спорт
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14 января 2020 19:49ФутболШарафудинов Виктор

«Уотфорд» подписал аргентинца Пуссетто из «Удинезе»

Контракт заключен на четыре с половиной года.

Клуб АПЛ «Уотфорд» официально объявил о переходе 24-летнего аргентинского вингера Игнасио Пуссетто. Ранее футболист выступал за итальянский «Удинезе». Контракт заключен на четыре с половиной года. Сумма трансфера – 8 млн евро.

За такие же деньги сам «Удинезе» в июле 2018 года купил Пуссетто у аргентинского «Уракана» в июле 2018 года. Всего Игнасио сыграл в серии А 44 матча, забив 5 голов. В нынешнем сезоне на счету правого атакующего полузащитника 12 игр и один гол в итальянском чемпионате.

«Уотфорд» после 22 туров занимает в АПЛ 17-е место, набрав 22 очка.

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