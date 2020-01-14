«Уотфорд» подписал аргентинца Пуссетто из «Удинезе» Контракт заключен на четыре с половиной года.

Загрузка...

Клуб АПЛ «Уотфорд» официально объявил о переходе 24-летнего аргентинского вингера Игнасио Пуссетто. Ранее футболист выступал за итальянский «Удинезе». Контракт заключен на четыре с половиной года. Сумма трансфера – 8 млн евро.

We're pleased to announce the permanent signing of Argentinian winger Ignacio Pussetto from @Udinese_1896 on a four-and-a-half-year deal.



More info ⤵️https://t.co/usRRxZd0EL — Watford Football Club (@WatfordFC) January 14, 2020

За такие же деньги сам «Удинезе» в июле 2018 года купил Пуссетто у аргентинского «Уракана» в июле 2018 года. Всего Игнасио сыграл в серии А 44 матча, забив 5 голов. В нынешнем сезоне на счету правого атакующего полузащитника 12 игр и один гол в итальянском чемпионате.

«Уотфорд» после 22 туров занимает в АПЛ 17-е место, набрав 22 очка.