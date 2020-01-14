Увольнение Сульшера обойдется «Манчестер Юнайтед» в 5 миллионов фунтов Британская пресса обсуждает возможность увольнения норвежца.

Лондонская газета The Sun сообщается, что «Манчестер Юнайтед» в случае досрочного разрыва контракта с Оле-Гуннаром Сульшером придется заплатить норвежскому тренеру 5 миллионов фунтов.

Также The Sun посчитала, что с 2014 по 2018 годы клуб уже потратил 40 миллионов фунтов, выплачивая компенсации уволенным тренерам Дэвиду Мойесу, Луи Ван Галу и Жозе Моуринью.

Нынешнее трудовое соглашение Сульшера расчитано до лета 2022 года, однако результаты и качество игры «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне оставляют желать лучшего. После 22 туров команда занимает пятое место, набрав 34 очка. От зоны Лиги чемпионов и лондонского «Челси» манкунианцев отделяет расстояние в пять очков.

Следующий матч чемпионата Англии «Юнайтед» проведут 19 января в гостях у лидера турнира «Ливерпуля».

Ранее британская пресса сообщала о том, что на пост главного тренера «МЮ» претендуют Маурисио Почеттино и Массимилиано Аллегри.