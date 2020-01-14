Тарасов о сборах с «Рубином»: Получаю удовольствие от всего Бывший игрок «Локомотива» надеется продолжить карьеру в Казани.

Дмитрий Тарасов отправился с «Рубином» в турецкий Белек без контракта. Решение о том, подходит ли 32-летний полузащитник команде Леонида Слуцкого, будет принято после первого зимнего сбора в Турции.

О своих эмоциях Дмитрия написал у себя в Instagram:

«Самое сложное для футболистов – это время сборов (тяжелые двухразовые тренировки, большие нагрузки, две недели без родных). Как правило, все после отпуска и с немного утерянной формой. Я ждал этого времени, ждал, когда смогу начать тренироваться с общей группой и сейчас я настроен как никогда. Я получаю удовольствие от всего и готов идти дальше».

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по июль 2019 года, сыграв за железнодорожников в РПЛ 152 матч и забив 11 голов. Прошлым летом Дмитрий так и не смог найти себе новую команду и последние полгода не выступал на профессиональном уровне.