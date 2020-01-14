Вальверде – после ухода из «Барселоны»: Я пережил радостные мгновения и непростые ситуации Испанец тренировал команду с 2017 года и был уволен во вторник, 14 января.

Бывший наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался после ухода из каталонского клуба.

«Мое время в «Барселоне» подошло к концу. За два с половиной года я пережил разные моменты. Это были и радостные мгновения, и непростые ситуации. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить болельщиков за любовь, которую они проявили ко мне», – сказал испанец пресс-службе каталонского клуба.

Добавим, что место Вальверде занял испанец Кике Сетьен. Он подписал контракт до 30 июня 2022 года.