СМИ: Смолов сделал предложение 17-летней внучке Елицина Об этом сообщает «7 дней».

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов сделал предложение 17-летней Марии Юмашевой – внучке первого президента России Бориса Ельцина.

Согласно источнику, футболист решил дождаться совершеннолетия девушки, после чего пара сыграет свадьбу. Отмечается, что церемония бракосочетания состоится в 2021 году и пройдет на острове Сент-Барт в Карибском море.

Добавим, что в 2013 году Смолов, выступавший за «Краснодар», поженился с моделью Викторией Лопыревой. Пара прекратила отношения через два года.