СМИ: Смолов сделал предложение 17-летней внучке Елицина

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов сделал предложение 17-летней Марии Юмашевой – внучке первого президента России Бориса Ельцина.
Согласно источнику, футболист решил дождаться совершеннолетия девушки, после чего пара сыграет свадьбу. Отмечается, что церемония бракосочетания состоится в 2021 году и пройдет на острове Сент-Барт в Карибском море.
Добавим, что в 2013 году Смолов, выступавший за «Краснодар», поженился с моделью Викторией Лопыревой. Пара прекратила отношения через два года.
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