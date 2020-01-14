Бэйл вернулся в общую группу «Реала» (фото) Об этом сообщает Twitter El Chiringuito TV.

Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл вернулся в строй. Он провел сегодняшнюю тренировку в общей группе.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист не сыграет в матчах Суперкубка Испании из-за респираторной инфекции.

В текущем сезоне валлийский нападающий отыграл во всех турнирах 14 матчей, забил два гола и отдал две голевых передачи.

Добавим, что 18 января «бланкос» примут на домашней арене «Севилью» в матче 20-го тура испанской Примеры.