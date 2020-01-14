Пике – Вальверде: Вы оставляете «Барселону» лидером (фото)

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на уход Эрнесто Вальверде с должности главного тренера.
«Мистер, вы оставляете команду лидером. Вы дважды выиграли чемпионат Испании в течение двух лет. Надеюсь, ваше будущее сложится отлично. Всегда приятно встречать таких людей, как вы. Крепко обнимаю», – написал Пике в своем Instagram.
Напомним, Вальверде тренировал «Барселону» с 2017 года. После его ухода новым наставником команды стал испанец Кике Сетьен.
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