Пике – Вальверде: Вы оставляете «Барселону» лидером (фото) Клуб разорвал контракт со специалистом во вторник, 14 января.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на уход Эрнесто Вальверде с должности главного тренера.

«Мистер, вы оставляете команду лидером. Вы дважды выиграли чемпионат Испании в течение двух лет. Надеюсь, ваше будущее сложится отлично. Всегда приятно встречать таких людей, как вы. Крепко обнимаю», – написал Пике в своем Instagram.

Напомним, Вальверде тренировал «Барселону» с 2017 года. После его ухода новым наставником команды стал испанец Кике Сетьен.