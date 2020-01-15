«Манчестер Юнайтед» отменил сборы в Катаре по соображениям безопасности Команда проведет перерыв в чемпионате страны в Европе.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что клуб не поедет в Катар из-за неспокойной обстановки на Ближнем Востоке.

«Я дам игрокам отдохнуть несколько дней, и мы останемся в Европе. Есть вещи, которые волнуют меня больше футбола. Мы думали о Ближнем Востоке, но теперь этого точно не случится», - цитирует специалиста Sky Sports.

Напомним, напряженность на Ближнем Востоке возникла после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

В текущем сезоне чемпионата Англии «МЮ» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. После 22 туров команда набрала 34 очка. В следующем туре АПЛ «Манчестер» сыграет в гостях против «Ливерпуля» 19 января.

Перерыв в чемпионате Англии запланирован на первую половину февраля.