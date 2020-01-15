Жозе Моуринью: Если Эриксен решит уйти, он должен сделать это с высоко поднятой головой Датчанин может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с возможным уходом из команды полузащитника Кристиана Эриксена.

«Эриксен играл очень хорошо, профессионально. Этого я и ожидаю от него. Если он решит уйти, я думаю, что он должен сделать это с высоко поднятой головой. Он отдается на поле по максимуму и пытается сделать для команды все возможное», - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, контракт игрока с клубом заканчивается летом 2020 года, и Эриксен отказывается продлевать соглашение. Ранее СМИ сообщали, что полузащитник может перейти в январе в миланский «Интер».

Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В текущем сезоне он провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Вчера лондонцы в рамках 1/32 финала Кубка Англии обыграли «Мидлсборо» со счетом 2:1. Датчанин появился на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.