Зе Луиш может стать игроком «Тоттенхэма» 1 января в Европе открылось зимнее трансферное окно.

Нападающий «Порту» Зе Луиш в зимнее трансферное окно может перейти в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб из-за травмы на длительный срок потерял основного нападающего Харри Кейна и вынужден искать ему замену. По информации SIC Noticias, в качестве одного из вариантов усиления состава рассматривается бывший форвард «Спартака» Зе Луиш.

Нападающий перешел из московского клуба в «Порту» в июле 2019 года. В текущем сезоне он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах и забил восемь голов.

За «Спартак» Зе Луиш сыграл 109 матчей, забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи.