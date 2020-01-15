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15 января 2020 11:21ФутболНечаев Юрий

Источник: Тедеско намерен летом покинуть «Спартак»

Специалист возглавил столичный клуб осенью прошлого года.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может покинуть клуб летом 2020 года.

По информации Metaratings.ru, у тренера возникли напряженные отношения с руководством клуба. Как сообщает источник, изначально Тедеско было дано обещание, что он будет принимать активное участие в трансферной кампании красно-белых, тогда как на деле все решения о приобретении новых футболистов принимаются генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном.

Напомним, итальянский специалист назначен главным тренером столичного клуба в октябре 2019 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

После 19 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. 29 февраля красно-белые сыграют в гостях против «Динамо».

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