Форвард «Крыльев Советов» Канунников выбыл до конца сезона В первой части чемпионата нападающий сыграл 15 матчей и забил один гол.

Официальный сайт самарских «Крыльев Советов» сообщил, о том, что нападающий Максим Канунников выбыл из строя до конца нынешнего сезона. В декабре 28-летнему футболисту была сделана операция в Германии.

Как отмечается в сообщении, Канунников будет восстанавливаться по индивидуальной программе, а потому не полетел в среду с командой на первый зимний сбор в турецкий Белек.

В первой половине сезона Максим сыграл в РПЛ 15 матчей, забив один гол.

Также пресс-служба самарцев, сообщала о том, что полузащитник Данила Смирнов отправился на сбор с московским «Торпедо». Вратарь «Крыльев» Евгений Конюхов будет готовиться к весенней части сезона вместе с молодежной командой.

Всего на первый зимний сбор отправились 25 футболистов.

Вратари: Рыжиков, Овсянников.

Защитники: Бурлак, Анюков, Полуяхтов, Н.Чернов, Д.Комбаров, Карпов, Лысцов, Чичерин.

Полузащитники: Зиньковский, Гацкан, Антон, Мияйлович, Кабутов, Тимофеев, Гынсарь, Терехов, Киселев, Якуба, Тюрин.

Нападающие: Радонич, Голенков, Молчанов.

Кроме того, на «Крылья» взяли на просмотр 23-летнего полузащитника «Зенита-2» Сергея Иванова.

После первой части сезона команда Миодрага Божовича занимает предпоследнее 15-е место, набрав 18 очков.