Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен, пригласив моделей из Милана - Советский спорт
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15 января 2020 20:19ФутболГичунцев Артур

Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен, пригласив моделей из Милана

Об этом сообщает The SUN.

Победив «Астон Виллу» в 22-м туре АПЛ, футболисты «Манчестер Сити» решили устроить вечеринку.

Согласно источнику, мероприятие прошло без жен, куда были приглашены 22 модели из Милана. Они остановились в эксклюзивном курортном спа-центре Mere Golf.

Также сообщается, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола дал разрешение на организацию вечеринки, однако, неизвестно, знал ли специалист о всех тонкостях вечеринки.

Добавим, что «Сити» разгромил «Астон Виллу» со счетом 6:1.

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