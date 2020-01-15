Полузащитник «Зенита» Краневиттер ведет переговоры с мексиканским «Монтерреем» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 января 2020 20:22ФутболШарафудинов Виктор

Полузащитник «Зенита» Краневиттер ведет переговоры с мексиканским «Монтерреем»

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл в РПЛ лишь два матча.

Журналист американской телекомпании TUDN Диего Медина написал в твиттере о том, что аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер ведет переговоры с мексиканским клубом «Монтеррей».

«Матиас Краневиттер – в сфере интересов «Монтеррея». Переговоры уже начались, в пятницу уже могут договориться о трансфере. Удастся ли им?», – написал Медина.

Ранее стало известно о том, что 26-летний полузащитник не поехал на первый зимний сбор «Зенита» в Катар.

«Краневиттер решает свои вопросы, – заявил по этому поводу в интервью официальному сайту «Зенита» главный тренер команды Сергей Семак. – Дальше – посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством. Если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждем новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть».

В августе 2017 года «Зенит» приобрел Краневиттера у мадридского «Атлетико» за 8 млн евро. За два с половиной года Матиас сыграл за клуб из Санкт-Петербурга 52 матча, не забив ни одного гола. В нынешнем сезоне 26-летний опорный полузащитник дважды вышел на замену в матчах РПЛ, сыграв в сумме лишь 28 минут. Нынешняя трансферная стоимость футболиста оценивается 2,8 млн евро.

В прошлом году «Монтеррей» выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ и занял третье место на Клубном чемпионате мира, проиграв в полуфинале английскому «Ливерпулю» со счетом 1:2.

«Барселона» была первым топ-клубом Вальверде. Теперь свои силы попробует Сетьен Каталонцы объявили о долгожданной болельщиками и игроками отставке Эрнесто Вальверде. Его заменит еще менее известный Кике Сетьен, на счету которого всего четыре сезона в примере. 14.01.2020 18:00 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Шкарин рассказал о личных качествах нового тренера «Барселоны» Сетьена УЕФА представил команду 2019 года Пике – Вальверде: Вы оставляете «Барселону» лидером (фото)
Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 11:00 ММА Усачев Владислав
«Барса» минус «Зенит» равно 660 миллионов евро Авторитетное агентство Deloitte опубликовало рейтинг самых доходных клубов мира. 14.01.2020 21:30 Футбол Безъязычный Алексей
А ведь Загитова вполне могла бы попасть на ЧЕ. ФФККР утвердила состав сборной Названы имена фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Австрии 22-25 января. 29.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Синицына завоевала серебро на юношеской Олимпиаде, у Фроловой – бронза Хавронина и Чиризано завоевали золото в танцах на льду, Тютюнина и Шустицкий – серебро Станислава Константинова: Если останусь без Гран-при, буду кататься на «первенствах бензоколонки»
Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45 Биатлон Мысин Николай
У Брагина нет движения вверх. Тренер – на выход Обозреватель «Советского спорта» Сергей Иванов считает, что Валерий Брагин не оправдал доверия, работая на посту главного тренера молодежной сборной России. 14.01.2020 22:15 Хоккей Иванов Сергей
Сергей Карякин: Хочу открыть матч «Барселоны» Сетьена Российский гроссмейстер, участник матча на первенство мира 2016 года, вспомнил, как играл в шахматы с новым главным тренером «Барселоны» Кике Сетьеном. 15.01.2020 20:10 Футбол Безъязычный Алексей
ЦСКА и «Ак Барс» будут в финале. Если бы плей-офф КХЛ стартовал прямо сейчас Прогноз «Советского спорта». 15.01.2020 14:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Дерево ценных пород. Для такого состава мужской эстафеты 4-е место – совсем не плохо На этапе КМ в Оберхофе российские биатлонисты в эстафете финишировали четвертыми. Причем в нашей команде не было ни Александра Логинова, ни Матвея Елисеева. 11.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
21:46 Бокс Руис вернется на ринг в начале лета
21:40 Биатлон Ханна Эберг: Все время нахожусь в контакте с Пихлером, хотя он уже не является нашим тренером
21:21 Баскетбол «Нижний Новгород» обыграл греческий «Перестери» в Лиге чемпионов ФИБА
21:12 Хоккей Ковальчук – об уходе из «Лос-Анджелеса»: Меня не устраивала роль в клубе. Это очень тяжело
21:04 ММА Дана Уайт: Макгрегор верит в то, что бой Хабиба и Фергюсона сорвется в последний момент
20:46 Футбол Хавбек «Краснодара» Намли перешел в клуб MLS
20:41 Биатлон Лариса Куклина: Проблемы не только с ногами, но и со всем телом
20:22 Футбол Полузащитник «Зенита» Краневиттер ведет переговоры с мексиканским «Монтерреем»
20:19 Футбол Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен, пригласив моделей из Милана
20:02 Хоккей Генеральный менеджер «Вегаса» объяснил решение сменить тренера
20:00 Олимпиада Сын Жириновского хочет стать министром спорта РФ
19:52 Футбол Будущий премьер Михаил Мишустин – болельщик ЦСКА
19:50 Хоккей Дебур сменил Галлана на посту главного тренера «Вегаса»
19:34 ММА Гуф бросил вызов дзюдоисту Носову: Иди сюда. У нас с тобой есть недовыясненный вопрос
19:30 ММА Серроне – о гонораре Макгрегора: Парень, подбрось немного «Ковбою» от 80 миллионов
19:08 ММА Хабиб Нурмагомедов: Главное – себя не потерять в этой жизненной суете
19:03 Футбол «Фиорентина» выбила «Аталанту» из Кубка Италии
18:49 Футбол Вилюш покинул «Ростов»
18:44 Футбол «Краснодар» назвал соперников по первому зимнему сбору
18:33 Биатлон Виталий Норицын: Получился тяжелый спринт в плане подготовке инвентаря, больше ничего не добавлю
Владимир Путин предложил на пост премьер-министра Михаила Мишустина
Климат Ростовской области оказался одним из самых опасных в России
Путин предложил назначить премьер-министром России главу ФНС
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру на пост главы правительства
Правительство Дмитрия Медведева ушло, но пока осталось
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика