Полузащитник «Зенита» Краневиттер ведет переговоры с мексиканским «Монтерреем» В нынешнем сезоне аргентинец сыграл в РПЛ лишь два матча.

Журналист американской телекомпании TUDN Диего Медина написал в твиттере о том, что аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер ведет переговоры с мексиканским клубом «Монтеррей».

«Матиас Краневиттер – в сфере интересов «Монтеррея». Переговоры уже начались, в пятницу уже могут договориться о трансфере. Удастся ли им?», – написал Медина.

«Y falta una sorpresita»



«Esperate el viernes, hay que disfrutar estos dos días (que se logró cerrar a Aké Loba)»



La calificaría como 'SORPRESOTA', Matías Kranevitter está en la órbita de @Rayados, ya comenzaron pláticas y dentro confían el VIERNES poder cerrarlo



¿Lo lograrán? pic.twitter.com/sZnwCRdFws — Diego Armando Medina ✋ (@DiegoArmaMedina) January 15, 2020

Ранее стало известно о том, что 26-летний полузащитник не поехал на первый зимний сбор «Зенита» в Катар.

«Краневиттер решает свои вопросы, – заявил по этому поводу в интервью официальному сайту «Зенита» главный тренер команды Сергей Семак. – Дальше – посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством. Если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждем новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть».

В августе 2017 года «Зенит» приобрел Краневиттера у мадридского «Атлетико» за 8 млн евро. За два с половиной года Матиас сыграл за клуб из Санкт-Петербурга 52 матча, не забив ни одного гола. В нынешнем сезоне 26-летний опорный полузащитник дважды вышел на замену в матчах РПЛ, сыграв в сумме лишь 28 минут. Нынешняя трансферная стоимость футболиста оценивается 2,8 млн евро.

В прошлом году «Монтеррей» выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ и занял третье место на Клубном чемпионате мира, проиграв в полуфинале английскому «Ливерпулю» со счетом 1:2.