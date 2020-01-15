Хавбек «Краснодара» Намли перешел в клуб MLS Об этом сообщается на официальном сайте «быков».

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли покинул команду. Сегодня, 15 января датский футболист перебрался в «Колорадо Рэпидз» на правах аренды, которая рассчитана на два года.

Ранее сообщалось, что 25-летний игрок интересен казанскому «Рубину». Он был куплен минувшим летом у «ПЕК Зволле» и провел за это время 16 матчей, забил 1 и отдал 1 голевой пас.