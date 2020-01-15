Источник: Черчесов продлит контракт с РФС до 2022 года Об этом информирует «Чемпионат».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов договорился о продлении контракта с Российским футбольным союзом (РФС). Согласно источнику, об этом объявят на следующей неделе.

Черчесов начал работу с национальной командой в 2016 году. На ЧМ-2018, который прошел в России, его подопечные пробились в ¼ финала, что случилось впервые в истории отечественного футбола.

Добавим, что в прошлом году он вывел сборную России на Евро-2020, который состоится с 12 июня по 12 июля.