«Шальке» объявил о переходе защитника «Барселоны» Тодибо Ранее сообщалось, что француз договорился о трансфере в «Милан».

Пресс-служба «Шальке» сообщила о договоренности с «Барселоной» по аренде 20-летнего защитника Жан-Клера Тодибо.

Отмечается, что его переход обошелся клубу в 1,5 млн евро. При этом у команды есть право выкупа игрока за 25 млн евро. Также они заплатят чемпиону Испании 5 млн евро в виде бонусов, если решатся заполучить его на постоянной основе.

Каталонцы, в свою очередь, будут следить за игроком. Они внесли в контракт возможность обратного выкупа за 50 млн евро, а также перечислят «горняком» еще 5 млн в виде бонусов.

Тодибо выступает за «Барселону» с 2019 года. В текущем сезоне он провел три матча и не отметился голевыми действиями на поле.