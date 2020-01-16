«МЮ» выбил «Вулверхэмптон» из Кубка Англии Встреча прошла на «Олд Траффорд».

«МЮ» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 1/16 финала Кубка Англии – 1:0. Единственный мяч был забит на 67-й минуте, а его автором стал Хуан Мата.

В другом матче «Кардифф Сити» одолел на выезде «Карлайл Юнайтед» со счетом 4:3.

Таким образом, «МЮ» и «Кардифф» вышли в следующую стадию турнира. Их соперники станут известны позднее.

Кубок Англии. 1/16 финала

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 67 Мата.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Уильямс, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Матич, Джеймс (Рэшфорд, 64; Лингард, 80), Фред, Мата, Марсьяль, Гринвуд (Перейра, 64).

«Вулверхэмптон»: Радди, Доэрти, Кастро (Рубен Винагре, 75), Коуди, Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер, Нету (Гиббс-Уайт, 71), Моутинью, Траоре (Буур, 88), Хименес.

Предупреждения: Фред (37), Нету (59), Магуайр (74), Дендонкер (84).

«Карлайл Юнайтед» – «Кардифф Сити» – 3:4 (1:2)

Голы: 1:0 – 7 Томас, 1:1 – 18 Флинт, 1:2 – 45 Мерфи, 1:3 – 48 Флинт, 2:3 – 51 Маккерди, 2:4 – 57 Уорд, 3:4 – 64 Маккерди.

«Карлайл Юнайтед»: Коллин, Джонс, Уэбстер, Айрдейл, Уотт, Скауголл (Лофт, 67), Томас, Джонс (Чартерс, 87), Маккерди, Хоуп, Меллиш (Оломола, 81).

«Кардифф»: Смитис, Кокс (Беннетт, 70), Бамба, Флинт, Ричардс, Роллс, Патерсон, Мерфи, Волкс, Уайт (Пэк, 83), Уорд.

Предупреждения: Маккерди (24), Мерфи (90).