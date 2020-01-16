«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии Встреча прошла в Турине.

Футболисты «Ювентуса» со счетом 4:1 нанесли поражение игрокам «Удинезе» в 1/8 финала Кубка Италии.

В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала. Еще по голу забили Гонсало Игуаин, а также Дуглас Коста.

Таким образом, «старая синьора» прошла дальше и сыграет с победителем матча «Рома» – «Парма».

Добавим, что нападающий «Юве» Криштиану Роналду пропустил матч с «Удинезе» из-за проблем со здоровьем.

Кубок Италии. 1/8 финала

«Ювентус» – «Удинезе» – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 16 Игуаин, 2:0 – 26, пенальти Дибала, 3:0 – 57 Дибала, 4:0 – 61, пенальти Дуглас Коста.

«Ювентус»: Буффон, Данило, де Лигт, Алекс Сандро, Ругани, Бентанкур, Рабьо (Рэмзи, 71), Дуглас Коста (Куадрадо, 63), Бернардески, Игуаин, Дибала (Пьяца, 75).

«Удинезе»: Николас, Нюйтинк, Опоку, Де Майо, тер Авест, Яяло, Уолас (Фофана, 76), Сема (Ларсен, 62), Барак, Теодорчик (Лазанья, 46), Несторовски.

Предупреждение: Нюйтинк (60).