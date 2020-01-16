Глушаков – о тренировках в «Ахмате»: Давно я так не бегал

Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о тренировках команды под руководством Игоря Шалимова. Напомним, его коллектив готовится ко второй половине сезоне на зимнем сборе в Турции.
«Анализирую тренировочный процесс, который был у меня на сборах, и вспоминаю, что давно я не бегал так. Может, лет восемь-девять уже. Тяжеловато, но ничего страшного.
Думаю, каждый тренерский штаб по-своему видит процесс подготовки на сборах. Кто-то через игры набирает форму, кто-то через бег, кто-то через штангу. Все по-разному. Самое важное, чтобы это приносило плоды, результат для клуба.
Осталась сложная часть чемпионата, все понимают – надо работать. Только через труд можно всё перетерпеть и выбраться в верхнюю часть таблицы», – сказал Глушаков в интервью клубной пресс-службе.
В текущем сезоне полузащитник «Ахмата» отыграл 16 матчей и забил три гола.
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