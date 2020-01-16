Левандовски тренируется в общей группе Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски провел полноценную тренировку в составе мюнхенского клуба.

Как сообщает пресс-служба клуба, форвард пропустивший сбор в Дохе из-за восстановления после операции, в среду отработал с командой по полной программе

Напомним, что 22 декабря сразу после окончания матча с «Вольфсбургом» (2:0) нападающему была проведена операция на паху.

Добавим, что по итогам первого круга чемпионата Германии Левандовски с 19 мячами на счету лидирует в гонке бомбардиров бундеслиги.