«Бавария» может подписать Менье в январе Чемпионы Германии ищут усиление на позицию правого защитника.

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Менье в нынешнее трансферное окно может перейти в «Баварию», сообщает Bild.

Чемпионы Германии рассчитывают в январе укрепить позицию правого защитника. При этом в клубе готовы отложить трансфер до лета, а сейчас рассмотреть вариант аренды игрока до конца сезона.

Однако в случае с Менье полноценный переход может состояться уже в этом месяце. Контракт 28-летнего бельгийца с парижанами истекает в июне, в связи с чем стоимость трансфера может оказаться невысокой.

Менье выступает за «ПСЖ» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Добавим, что после первого круга бундеслиги «Бавария» занимает третье место, отставая от лидирующего «РБ Лейпциг» на четыре очка.