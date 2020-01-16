Оле-Гуннар Сульшер: Рэшфорд не мог бежать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) на стадионе «Олд Траффорд» в переигровке третьего раунда Кубка Англии высказался о травме форварда Маркуса Рэшфорда.
22-летний нападающий вышел на замену на 64-й минуте, а на 79-й – покинул поле из-за травмы.
«Да, решение выпустить Рэшфорда привело к негативным последствиям, – приводит BBC слова норвежца. – В ближайшие дни он пройдет обследование. Посмотрим, сможет ли он сыграть в воскресенье. Он мог бежать. Его немного беспокоила спина, а тут он получил еще один удар».
В нынешнем сезоне Рэшфорд забил 19 голов и сделал пять результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Ливерпулем» в 23-м туре премьер-лиги.
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