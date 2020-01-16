Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 68

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
Оле-Гуннар Сульшер: Рэшфорд не мог бежать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 января 2020 10:45ФутболЛипкин Антон

Оле-Гуннар Сульшер: Рэшфорд не мог бежать

Форвард «Манчестер Юнайтед» вышел на замену в матче с «Вулверхэмтоном», но был обратно заменен из-за травмы.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) на стадионе «Олд Траффорд» в переигровке третьего раунда Кубка Англии высказался о травме форварда Маркуса Рэшфорда.

22-летний нападающий вышел на замену на 64-й минуте, а на 79-й – покинул поле из-за травмы.

«Да, решение выпустить Рэшфорда привело к негативным последствиям, – приводит BBC слова норвежца. – В ближайшие дни он пройдет обследование. Посмотрим, сможет ли он сыграть в воскресенье. Он мог бежать. Его немного беспокоила спина, а тут он получил еще один удар».

В нынешнем сезоне Рэшфорд забил 19 голов и сделал пять результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. В воскресенье «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Ливерпулем» в 23-м туре премьер-лиги.

Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба 19 января рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке шоу экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. 15.01.2020 21:47 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Дональд Серроне: С нетерпением жду боя из четырех или пяти раундов, надеюсь, что Макгрегор готов Конор Макгрегор: Я могу читать Серроне, как детскую книгу, знаю все его хитрости Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев
Капризов и Артюхин бушуют. Армеец забил очередной гол, «витязь» схватил удаление до конца игры Итоги большого хоккейного вторника, вместившего девять (!) матчей, в обзоре «Советского спорта». 14.01.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Брэндон Ип: Я горд представлять Китай на Матче Звезд КХЛ СМИ: Умарк покинет «Салават Юлаев» по окончании сезона Мозякин впервые пропустит Матч звезд КХЛ, ветерана заменит Расмуссен
Сергей Шахрай: Три четверных и чистый прокат – слагаемые победы Щербаковой Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафете В день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе. 11.01.2020 16:30 Биатлон Мысин Николай
Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветеранов Каждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00 Бокс
Раз мы в медалях, зачем менять тренера? Брагина нужно оставить Обозреватель «Советского спорта» Владислав Домрачев считает, что не стоит меня Валерия Брагина на посту главного тренера молодежной сборной России. 14.01.2020 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45 Биатлон Мысин Николай
Аполлинария Панфилова: Никогда не променяю Пермь на Москву! Российский дуэт Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевал золото в парном катании на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне. А в конце прошлого года ребята победили в юниорском финале Гран-при. Кажется, в России появилась очень перспективная пара. 14.01.2020 22:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
11:14 Хоккей Петер Форсберг: Если Овечкин на год уедет в Россию, это по нему больно ударит
11:11 Футбол Маурицио Сарри: Игуаин забил гол редкой красоты
10:57 Хоккей Ален Виньо: Мы смогли одержать непростую победу над действующим чемпионом Кубка Стэнли
10:45 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Рэшфорд не мог бежать
10:38 Футбол Джикия покинул тренировку «Спартака» в сопровождении врача команды
10:32 Футбол Трансфер Чичарито станет рекордным в истории «Гэлакси»
10:22 Футбол Дмитрий Баринов: Через тренировки и индивидуальную работу наберу нужные кондиции уже на первом сборе
10:21 Футбол Франческо Тотти: В 25 лет я отказал «Реалу», о чем не жалею
10:05 Хоккей Брэндон Ип: Я горд представлять Китай на Матче Звезд КХЛ
09:42 Футбол Владимир Пономарев: Как атакующего форварда я Соболева в ЦСКА не вижу
09:36 Теннис Рублев победил Эванса и вышел в полуфинал турнира в Аделаиде
09:21 Футбол «Бавария» может подписать Менье в январе
09:19 Олимпиада Суд Рио-де-Жанейро постановил закрыть все объекты Олимпиады-2016
09:03 Футбол Левандовски тренируется в общей группе
08:43 Хоккей Александр Овечкин: На 100% был уверен, что Бэкстрем подпишет новый контракт
08:26 ММА Дональд Серроне: С нетерпением жду боя из четырех или пяти раундов, надеюсь, что Макгрегор готов
08:11 ММА Конор Макгрегор: Я могу читать Серроне, как детскую книгу, знаю все его хитрости
07:55 Теннис Соболенко обыграла Халеп и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
Указ Путина определит сроки и порядок голосования по поправкам в Конституцию
Скандальная экс-чиновница мэрии Петрозаводска займется сувенирами в музее «Кижи»
Правительство Дмитрия Медведева ушло, но пока осталось
Владимир Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину возглавить правительство
Однопартийцы из ЕР пожаловались Медведеву на мэра Георгиевска из-за секс-скандала
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика