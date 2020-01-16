Василий Кикнадзе: Сейчас не стоит задумываться, куда переезжать на время реконструкции «Локомотив» планирует реконструкцию домашнего стадиона.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о вариантах переезда команды на время реконструкции «РЖД Арены».

«Не думаю, что сейчас стоит задумываться, куда переезжать, – приводят «Известия» слова Кикнадзе. – Но есть разные варианты. У нас партнерские отношения с некоторыми клубами, имеющими свои стадионы. Также поддерживаем товарищеские отношения с «Лужниками». Что-то конкретное решим ближе к переезду».

По словам Кикнадзе, реконструкция стадиона и прилегающей территории начнется не раньше чем через полтора года. При этом сохраняется вариант, при котором «Локомотив» останется играть на стадионе в период реконструкции.

Напомним, в нынешнем виде стадион был построен в 2002 году.