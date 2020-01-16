Хави: Тренировать «Барселону» мне пока рано Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес прокомментировал решение отказаться от предложения возглавить «Барселону».

- Да, я получил предложение от «Барселоны» в присутствии Абидаля и Грау, но я не принял его. Тренировать «Барселону» мне пока рано, но в будущем я мечтаю стать тренером «Барсы», - цитирует Хави «РИА Новости» со ссылкой на Mundo Deportivo.

Добавим, что накануне «Барселона» объявила об отставке главного тренера команды Эрнесто Вальверде и назначении на его пост Кике Сетьена.