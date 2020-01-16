Илья Шкурин: Знаю, что Гончаренко верит в меня

Новичок ЦСКА форвард Илья Шкурин поделился первыми впечатлениями от пребывания в команде, отметив, что пока не успел познакомиться с новыми партнерами.
«Только по телевизору был знаком заочно, видел игры, – сказал 20-летний белорус в интервью клубному телеканалу. – А так – не особо, не было времени.
Виктор Михайлович (Гончаренко) напутственных слов не говорил, но я знаю, что он верит в меня и хочет, чтобы я показывал результат».
Напомним, ранее Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ» и забил 19 голов в 26 матчах завершившегося чемпионата Белоруссии.
9 января ЦСКА объявил о подписании контракта со Шкуриным сроком на четыре с половиной года.
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