Илья Шкурин: Знаю, что Гончаренко верит в меня ЦСКА подписал белорусского форварда.

Новичок ЦСКА форвард Илья Шкурин поделился первыми впечатлениями от пребывания в команде, отметив, что пока не успел познакомиться с новыми партнерами.

«Только по телевизору был знаком заочно, видел игры, – сказал 20-летний белорус в интервью клубному телеканалу. – А так – не особо, не было времени.

Виктор Михайлович (Гончаренко) напутственных слов не говорил, но я знаю, что он верит в меня и хочет, чтобы я показывал результат».

Напомним, ранее Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ» и забил 19 голов в 26 матчах завершившегося чемпионата Белоруссии.

9 января ЦСКА объявил о подписании контракта со Шкуриным сроком на четыре с половиной года.