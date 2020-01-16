Геннадий Костылев: Соболев и Чалов могут отлично дополнять друг друга Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев – о возможном прихода в московский клуб нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

- Этот парень с хорошей перспективой. Он выделяется своим ростом. Сейчас это не часто бывает с центральным нападающим, который может наводить страх на защитников и оборону любого соперника. Если еще у него будут хорошие партнеры, которые обеспечат передачами, то это уже большое дело. В команде много молодых нападающих, которые будут друг друга дополнять и это здорово.

- Считаете, Соболев смог бы усилить ЦСКА.

- Мне кажется, да. В Самаре Соболева не часто обеспечивали хорошими передачами, и то он умудрялся забивать красивые и очень важные мячи. Соболев еще на старте карьеры в большом футболе и, на мой взгляд, это хорошее решение взять его в команду.

- Кто сейчас сильнее: Чалов или Соболев?

- Чалов - футболист другого плана. Если эти два игрока найдут между собой взаимодействие, то могут отлично дополнять друг друга. Поэтому я и говорю, что это интересное решение, - передает слова Костылева «Евро-футбол.ру».

Ранее сообщалось, что ЦСКА собирается взять 22-летнего Соболева в аренду с правом последующего выкупа. Позже пресс-служба «Крыльев Советов» проинформировала о том, что форвард не полетел с командой Миодрага Божовича на первый зимний сбор в турецкий Белек.