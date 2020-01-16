Касильяс может стать президентом Федерации футбола Испании

Вратарь «Порту» Икер Касильяс может баллотироваться на пост президента Королевской испанской футбольной федерации, об этом сообщает Cope.
Отмечается, что кандидатуру 38-летнего голкипера поддерживает Ассоциация испанских футболистов. Однако фаворитом в предстоящих выборах является действующий президент федерации Луис Рубиалес.
Напомним, Касильяс приостановил свою игровую карьеру 15 июля прошлого года, после того, как на одной из тренировок португальской команду он перенес инфаркт миокарда. В этом сезоне 38-летний игрок вошел в административный штаб клуба.
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