Касильяс может стать президентом Федерации футбола Испании - Советский спорт
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16 января 2020 14:33ФутболКорегин Владислав

Касильяс может стать президентом Федерации футбола Испании

38-летний испанец приостановил свою карьеру летом прошлого года.

Вратарь «Порту» Икер Касильяс может баллотироваться на пост президента Королевской испанской футбольной федерации, об этом сообщает Cope.

Отмечается, что кандидатуру 38-летнего голкипера поддерживает Ассоциация испанских футболистов. Однако фаворитом в предстоящих выборах является действующий президент федерации Луис Рубиалес.

Напомним, Касильяс приостановил свою игровую карьеру 15 июля прошлого года, после того, как на одной из тренировок португальской команду он перенес инфаркт миокарда. В этом сезоне 38-летний игрок вошел в административный штаб клуба.

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