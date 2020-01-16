Зе Луиш не перейдет в «Тоттенхэм»

Нападающий «Порту» Зе Луиш не станет игроком «Тоттенхэма». Об этом сообщает The Daily Mail.
По информации источника, трансфер в Англию не состоится по причине того, что у игрока возникли проблемы с получением разрешения на работу.
Напомним, что 28-летний форвард должен был заменить травмированного Гарри Кейна, получившего повреждение в матче 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1). 11 января он успешно перенес операцию на задней поверхности бедра. Медицинский штаб команды ожидает, что игрок вернется к тренировкам не раньше апреля.
Теперь руководство шпор сконцентрируется на покупке форварда «Милана» Кшиштофа Пентека или возвращении Фернандо Льоренте из «Наполи».
Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту» в июле 2019 года. В текущем сезоне он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах и забил восемь голов.
За москвичей Зе Луиш сыграл 109 матчей, забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи.
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