Алиссон: У «Ливерпуля» есть победное мышление Бразильский вратарь выступает за английскую команду с 2018 года.

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон поделился мнением о причинах успеха его команды в текущем сезоне.

– Все благодаря тяжелой работе. Мы очень сильная команда в ментальном отношении к делу, это важно для поддержки высокого уровня во многих играх. С каждым сезоном наша игра становилась лучше, поднимаясь на новый уровень. У «Ливерпуля» есть победное мышление. Мы всегда думаем о следующей игре, мы не смотрим слишком далеко вперед, – цитирует Алиссона портал Goal.com

27-летний бразилец перешел в английский клуб летом 2018 года из «Ромы» за 62,5 миллиона евро. В прошлом году он выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Кубок Америки.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 61 очко в 21 матче. Также команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет против мадридского «Атлетико».

Алиссон принял участие в 20 матчах этого сезона, пропустив восемь мячей и десять раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.