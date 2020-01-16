Дмитрий Чистяков: Хочу попасть в состав сборной России на Евро-2020 В этом сезоне он сыграл 19 матчей.

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков рассказал о целях на вторую часть сезона.

– Если говорить о первой части сезона, в целом доволен, если не считать небольшой спад в ноябре. Идем на третьем месте, теперь нужно выполнить задачу, которая ставилась перед нами летом. Хочется быть как можно выше с командой в турнирной таблице РПЛ. А из личных – продолжать играть в основе и попасть в состав сборной России на Евро-2020. Что касается сборов, нужно выполнять на максимум задачи, которые ставит тренерский штаб, пахать, и все будет. Кстати, в первые дни на сборах тяжело, много нагрузок, но через 4-5 дней начинаешь втягиваться, – цитирует Чистякова пресс-служба ростовского клуба.

Напомним, что 26-летний игрок находился в заявках на матчи отборочного раунда чемпионата Европы против Шотландии (4:0), Кипра (5:0), Сан-Марино (5:0) и Бельгии (1:4), однако ни разу не вышел на поле.

В этом сезоне на счету 26-летнего защитника 19 проведенных матчей, в которых он отметился одним забитым мячом.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка.