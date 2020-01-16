Роман Бабаев: Большинство клубов РПЛ поддержало расширение лиги - Советский спорт
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16 января 2020 18:03ФутболКорегин Владислав

Роман Бабаев: Большинство клубов РПЛ поддержало расширение лиги

Сегодня в Москве проходит общее собрание клубов РПЛ.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о том, что на общем собрании клубов РПЛ поддержали предложение о расширении состава участников лиги.

– Большинство клубов премьер-лиги поддержало расширение лиги. Мы говорили о том, что расширение должно быть подготовленным. Нужно проанализировать, готовы ли команды из ФНЛ и не будет ли нарушаться спортивный принцип, – цитирует Бабаева ТАСС.

Предложение о расширении состава участников РПЛ будет направлено на рассмотрение в Российский футбольный союз.

Напомним, что премьер-лига была создана в 2001 году – до сих пор в турнире участвовало 16 команд.

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