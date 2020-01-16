Колосков о расширении РПЛ: Качественных игроков не хватает даже на 16 команд, решение – популистское - Советский спорт
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16 января 2020 20:18ФутболШарафудинов Виктор

Колосков о расширении РПЛ: Качественных игроков не хватает даже на 16 команд, решение – популистское

Почетный президент РФС прокомментировал будущее увеличение числа участников премьер-лиги.

Сегодня стало известно, что на собрании клубов российской премьер-лиги было принято решении о расширении РПЛ с 16 до 18 клубов. Против проголосовали только «Спартак» и «Зенит».

Это решение премьер-лиги прокомментировал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

«В данный момент решение о расширении лиги выглядит как популистское, – цитирует Колоскова Sport24.ru. – Сам я за расширение, однако нужно учесть много факторов, к которым мы пока не готовы.

Первое – нужно построить десяток стадионов с закрытой крышей, как в Санкт-Петербурге, но только поменьше. А то мы в марте месяце играем в лужах, а не на поле, как в свое время было в Самаре, например. Создавайте условия и играйте хоть в 20 команд, какие разговоры? Но у нас нет таких условий для футбола, только для водного пола!

Второе – у нас не хватает квалифицированных качественных игроков даже на 16 команд. Посмотрите, какой посредственный уровень у многих футболистов. И сейчас добавим еще две команды таких же посредственных игроков. И что это нам даст? Мы не приблизимся к европейскому футболу.

Третье – у нас стабильное финансирование только у пяти команд. Остальные собирают с мира по нитке. Где мы возьмем деньги на другие клубы?

Поэтому, я считаю, мы пока ни финансово, ни организационно, ни по мастерству футболистов не готовы к расширению лиги».

В первом чемпионате России в 1992 году принимали участие 20 клубов, разделенных на первом этапе на две группы. В следующем году высшую лигу сократили до 18 команд, а в 1994-м – до 16-и.

Далее к формату с 18 участниками вернулись в 1996 году, но начиная с 1998-го число команд элитного дивизиона опять сократили до 16. С тех пор этот формат не менялся.

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